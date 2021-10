Štefan Kožka († 66): Dom smrti a auto prerastá burina! Prečo o hercove dedičstvo nejaví nik záujem?

Opustený a zanedbaný! Tak momentálne vyzerá dom za hranicami Slovenska, kde strávil posledné obdobie svojho života uznávaný herec Štefan Kožka († 66). Jeho odchod bol náhly a nečakaný, a najviac šokovalo video, ktoré pustil do sveta len krátko pred smrťou.

Na ňom len sťažka rozprával o útrapách, ktoré mu spôsoboval koronavírus, ktorý nad ním napokon zvíťazil. Kožkovo nehybné telo našiel sused práve v dome v Rajke, ktoré sa stalo 10 mesiacov po jeho skone miestom duchov. Podľa informácií Nového Času má byť za spustošeným stavom jeho majetku nedoriešené dedičstvo!





Kožka našiel pokoj za hranicami Slovenska. V maďarskej dedinke Rajka žil v malom rodinnom dome sám a spoločnosť mu robil iba jeho verný pes. Herec zomrel ešte v decembri minulého roka, krátko pred Vianocami, keď našiel sused jeho nehybné telo bez známok života. Susedov zalarmovala jeho exmanželka, herečka Zuzana Skopálová po tom, čo sa jej niekoľko dní nehlásil. Už vtedy bol však herec niekoľko dní po smrti.

Od jeho odchodu z pozemského sveta ubehlo už 10 mesiacov a vilka v Rajke je prázdna. Kedysi malý, milý domček s upraveným pozemkom však v týchto dňoch skôr naháňa strach. Je evidentné, že sa na tomto mieste nikto dlhé obdobie nezastavil. Na celom pozemku je vysoká burina, do domu sa možno dostať len cez vysoký porast, ktorý pohltil aj chodník, na plote sú stále vyhorené kahance a aj hercovo auto, ktorým jazdil, a ktoré mal tak rád, je odparkované vo dvore s vyfučanými pneumatikami.

„Nebol tu nikto už veľmi dlho,“ povedal Novému Času jeden zo susedov. Za zúboženým stavom tejto nehnuteľnosti a ostatným hercovým majetkom majú byť podľa informácií Nového Času nedoriešené papierovačky okolo dedičstva. „Dedičské konanie ešte nemalo prebehnúť. Má s tým byť problém. Jeho dcéra by mala byť v zahraničí a korona všetky procesy predlžuje,“ prezradil zdroj blízky rodine.

Náročné chvíle

Herec na tomto mieste prežil posledné obdobie svojho života. Veľkým šokom bolo jeho video, ktoré nakrútil len pár dní pred svojou smrťou. Na Kožku sa totiž nalepil koronavírus, ktorý mu zobral veľké množstvo sily. „Ahojte, som Štefan, mám 66 rokov a mám covid. Nie, nerobím si srandu, vážení, je to naozaj vážne, lebo za posledné štyri dni som zažil toľko bolesti, že som mal chuť to všetko skončiť. Prosil som Pána Boha a všetkých svätých, nech ma už konečne zoberú z tohto sveta. Vykašľali sa na mňa. Asi so mnou majú ešte iné zámery,“ opísal vtedy svoje nepríjemné pocity herec vo videu.

Z jeho výrazu v tvári a z jeho hlasu však bolo jasné, že hrozne trpí. „Neviem, či to moje pľúca vydržia, pretože posledné dni som toho naspal veľmi málo. Volá sa to od kašľa do kašľa, občas prerušené krátkym spánkom, ktorý sa skončí tým, že človek začne znova kašľať. Ak sa mi nerozpadnú pľúca, tak sa vidíme. Ahojte,“ rozlúčil sa na záver. Kožka odišiel z tohto sveta, ale svojim milovaným blízkym, kolegom, ale aj celému Slovensku zostane v spomienkach naveky. Zostalo tu po ňom neskutočné množstvo skvelých postáv, ktorým vdýchol život štýlom sebe vlastným...