Marika Gombitová po rokoch prekvapuje: Z toho, čo chystá, budú jej fanúšikovia jasať

Speváčka Marika Gombitová (65) nezaháľa. Napriek tomu, že sa na verejnosti skoro vôbec neobjavuje, rozhodne nalení.

Najnovšie totiž prezradila, že makala na svojom historicky prvom dvojalbume, ktorým rozhodne poteší svojich fanúšikov. Nesie názov jej veľkého hitu - Zem menom láska. K svojim 65. narodeninám, ktoré oslávila v polovici septembra, si tak dala ten najkrajší darček. A o tom, že ide s dobou, niet pochýb. Povolala si totiž známeho DJ-a, ktorý s ňou spolupracoval.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Gombitová poslala svoj prvý dvojalbum Zem menom láska, na ktorom sú výhradne len jej autorské piesne, do sveta len pred pár dňami. Slnečný kalendár, Zem menom láska, Koloseum a množstvo ďalších hitov si tak fanúšikovia môžu vypočuť na dvoch CD. Tie obsahujú až 23 digitálne remastrovaných hitov, ktoré navrhol hudobný dramaturg Juraj Čurný.

„Nebolo jednoduché zmestiť sa do časových limitov definovaných formátom vinylovej 2LP, ale napokon som Marike ponúkol finálny zoznam skladieb a na moje veľké prekvapenie a ešte väčšie potešenie mi ho odobrila bez jedinej zmeny a pripomienky,“ povedal Juraj. Gombitová pridala pre fanúšikov aj jeden menší bonus na záver. Karel Gott († 80) kvôli zmene pravidiel tento rok Slávika nezíska: Čo prichystali pre legendu

Remix pesničky V období dažďa, na ktorom spolupracovala s dídžejom Róbertom Burianom. „Keď človek robí niečo krásne, niečo, čo ho napĺňa šťastím, túži po tom, aby to trvalo stále a aby to nemalo koniec. A práve to, čo človek robí v spojení s Bohom, naberá dimenziu večnosti,“ napísala Marika.