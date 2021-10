Zora Czoborová bola na módnej prehliadke za hviezdu: Potom však prišli muky!

Fitneska Zora Czoborová patrí k ženám, ktoré sa o seba príkladne starajú a 50-tku by jej tipoval azda málokto. Zorica ohuruje nielen dokonalými krivkami, no aj perfektnou pleťou, ktorú by jej mohli závidieť aj omnoho mladšie ročníky. Svojou vizážou vyrazila mnohým dych aj na módnej prehliadke Fera Mikloška, kde sa predviedla v úlohe modelky. A túto rolu si vychutnala plnými dúškami a to aj napriek tomu, že po skončení prehliadky prišli bolesti.