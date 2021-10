Adela Vinczeová pomáha nevidiacim ľuďom: Z toho, čo jednému spravil jej otec, sa chytala za hlavu

Adela Vinczeová je známa nielen svojím zmyslom pre humor, no aj otvoreným srdcom a pochopením hendikepovaných ľudí. To je jeden z dôvodov, pre ktorý je Adela už štvrtý rok ambasádorkou zbierky Biela pastelka, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím. Známa moderátorka je v téme zrakového hendikepu dokonca ponorená natoľko, že neváhala a sama okúsila, aké to je, stráviť deň bez zraku.