Zuzana Plačková päť dní po prepustení z CPZ: Dôvod, prečo o drogovej kauze mlčí!

Influencerka Zuzana Strausz-Plačková (30), ktorú sleduje na Instagrame 816-tisíc ľudí, sa donedávna tešila veľkej obľube.

Popularita a jej podnikavosť jej priniesli astronomické zárobky. Kontroverziu vyvolávala o to viac, lebo sa netajila svojím luxusným životom. NAKA ju však aj s manželom Reném (32) zatkla pred týždňom v ich byte a na krk im zavesila vážne obvinenia z účasti v zločineckej skupine a drogovej trestnej činnosti.

Štyri dni v cele predbežného zadržania (CPZ) sa na nich výrazne podpísali a inak vždy zhovorčivá Plačková, ktorá sa delila aj s tými najmenšími detailmi zo svojho života, zostala zrazu ticho. A to aj po tom, čo ju sudca pustil na slobodu. Čo sa stalo?!

Plačková sa minulú stredu posadila pred sudcu, kde sa musela obhajovať pre vážne obvinenia zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a drogovej trestnej činnosti. Jej meno a meno jej muža Reného sa totiž objavilo vo výpovediach ďalších obvinených v spojitosti s drogou kokaín. Osoby, ktoré skončili spolu s nimi v CPZ totiž tvrdili, že práve René mal byť vstupenkou „do vyššej spoločnosti“, čo sa predaja pervitínu a kokaínu týka.

Pred sudcu pre prípravné konanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku tak smerovali minulý štvrtok opäť, a síce na to, aby si vypočuli jeho rozhodnutie, či idú do väzby, alebo nie. Sudca sa nestotožnil s návrhom prokurátora o vzatí manželov do väzby a pustil ich na slobodu. Dôvodom mal byť nedostatok dôkazov. Plačková sa dostala na slobodu niečo po štvrtej hodine popoludní a v sprievode svojho muža a obhajcu Dušana Pohoveja opustili budovu súdu v Pezinku.

Jej vyhlásenie bolo však krátke. „Toto je moja záležitosť a neprajem si, aby sa do toho zaťahovala moja rodina. Cítime sa nevinní, je to jeden veľký omyl a nie sme odkázaní na to, aby sme vykonávali takúto nejakú činnosť,“ povedala podnikateľka, ktorej príjmy sa podľa jej slov rátajú mesačne v státisícových hodnotách.

Napriek tomu, že Zuzana dostala od médií viacero ďalších otázok, pred mikrofónmi utekala a odvolávala sa na svojho právnika, ktorý za ňu bude komunikovať. Po týchto vyhláseniach však akoby sa manželia do zeme prepadli. Až neskôr večer sa na sociálnej sieti prihovoril fanúšikom so slzami v očiach René. „Toto boli moje najhoršie štyri dni v živote. Chcem sa každému poďakovať, sme chvalabohu tu, strašne veľa správ mám pozitívnych, pekné reakcie. Chcem sa poďakovať hlavne mojej rodine, kamarátom, pánbožkovi. Idem sa teraz konečne po troch dňoch najesť.“ Zuzana však mlčala.