Plačková s mužom sa dostali na slobodu: Šokujúce detaily na súde! Kto ju chce zničiť?!

Špecializovaný trestný súd v Pezinku vo štvrtok popoludní rozhodol o návrhu prokurátora o vzatí do väzby pre 10 obvinených v kauze zločineckej skupiny a drogovej trestnej činnosti.

Sudca pre prípravné konanie však dôvody väzby pre Zuzanu Strausz Plačkovú (30) a jej muža Reného Strausza (32) nevidel tak jasne ako vyšetrovateľ, ktorý ich posadil na 4 dni do cely predbežného zadržania. Z uznesenia súdu však vyplývajú šokujúce detaily, o ktorých Plačková a jej muž hovorili pred sudcom Petrom Pulmanom, ktorý ich pustil na slobodu.

Prvé slová po prepustení

„Najhoršie štyri dni môjho života,“ takto opísal Plačkovej muž René pocity po prepustení, na Instagrame, kde sa tiež poďakoval rodine, kamarátom a všetkým, ktorí ich podporovali. Len ťažko skrýval slzy, ale sľúbil, že sa vráti do virtuálneho sveta už skoro. Jeho známej polovičke Plačkovej, ktorá je nekorunovanou kráľovnou tejto sociálnej siete však veľmi do reči nebolo. Po prepustení dala len krátke vyhlásenie, že nie sú s mužom odkázaní na predávanie drog a následne so svojím obhajcom odišla z Pezinka. Na sociálnej sieti potom neskôr večer len stroho poznamenala: „Pondelky nemusia byť zlé. Len trošku nepríjemné.“

Kto ich chce zničiť

Plačková sa pred sudcom vyjadrila, že nerozumie, prečo sú aj s manželom zapletení v tak závažnej kauze, ako je účasť v zločineckej skupine a drogová trestná činnosť. Podľa jej slov sa mohla stať terčom útokov niekoho, kto chce úmyselne pošpiniť jej meno. V uznesení sa uvádza, že známa influencerka „nemôže vylúčiť, že niekto ju chce účelovo zničiť, nerozumie tomu. Je poctivý človek, motivátorka, ľudí motivuje k čestnosti. Sama odvádza zo svojich spoločností plnú výšku DPH, čo je 40- až 50-tisíc eur mesačne, motorové vozidlá má vedené na firmu a na leasing. Všetko platí platobnými kartami, teda všetko ide cez účet, všetko toto sa dá overiť,“ bránila sa Plačková pred sudcom.