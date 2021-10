Trapas v poslednom vysielaní Rádia Anténa Rock: Sila, čo vypustil Robo Roth do éteru

Prestrelil! Herec Robo Roth (48) bol súčasťou Rádia Anténa Rock, ktoré ukončilo svoju púť vo svete éteru.

Umelec načítaval džingle, a tak bol pozvaný na posledné vysielanie. Pri rozlúčke povedal hlášku na adresu legendy Freddieho Mercuryho († 45), ktorá rozhodne nebola na mieste.

Moderátori známeho rádia sa lúčili s poslucháčmi. Medzi nimi nechýbal ani Robo Roth, ktorý bol súčasťou vysielania so svojimi džinglami. „Rocková hudba nás odjakživa sprevádzala, či už mala gule, alebo nemala gule. Verím, že sprevádzať bude a tento polosmutný deň nech je úsmevným začiatkom niečoho krásneho. Anténa síce odchádza, ale zostáva tuto niekde hore na hlave,“ zneli Robove slová a moderátor ho vyzval, aby povedal záverečný džingel. „Rádio Anténa Rock, rádio, ktoré malo gule,“ povedal Roth a okamžite začala hrať skladba Freddieho Mercuryho The Show Must Go On.

Všetci boli hneď rozcítení, no Robo si neodpustil poznámku. „To čo ste pustili ešte toto. Tak my hovoríme o guliach a dáte tam teploša,“ šokoval herec, ktorý zrejme netušil, že je ešte zapnutá kamera a toto video sledujú ľudia na sociálnej sieti. Keď sa to dozvedel, len konštatoval s úsmevom. „Nikde ma nepríjmu po tomto všetkom.“