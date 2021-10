Záhradná architektka Dominika dojala porotu v ČSMT: Mórová mala slzy v očiach

Dojemné vystúpenie so silným odkazom! Záhradná architektka a speváčka Dominika Titková (34) sa predstaví už v sobotu divákom veľkolepej šou Česko Slovensko má talent.

Jej spev rozcíti nielen porotu, ale aj divákov. Talentovaná umelkyňa totiž venuje dojemnú skladbu od Lary Fabian svojmu milovanému otcovi, ktorý stráca sluch!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Titková sa venuje spevu už dlhé roky. Čarovný hlas ukáže vo svetoznámej pesničke Je Suis Malade. „K hudbe ma priviedli rodičia, pretože keď má dieťa šesť rokov, ešte nevie, čo chce. Takže rodičia vedia v tomto veku, čo by mohlo dieťa vyskúšať. Ja som sa rozhodla prihlásiť, lebo na konci života bude človek ľutovať len to, čo neurobil, a nie to, čo urobil. Ja to nechcem ľutovať, tak som sa rozhodla, že to skúsim,“ prizná pred kamerami Dominika. Ešte pred spevom ozrejmila svoj zámer, s ktorým vystúpila.

„Táto skladba má veľmi hlboký význam pre mňa. Je to obľúbená pieseň môjho otca. Hlavne jemu by som ju chcela venovať. On od detstva stráca sluch. Má genetickú poruchu a ja sama neviem, dokedy si ju bude môcť vypočuť,“ povie speváčka. Najdôležitejší muž jej života už nepočuje na jedno ucho. „Milujem ľudí a milujem ľudí spájať pre umenie. To je taká definícia mňa,“ takto opísala seba záhradná architektka, ktorá veľmi rada teší ľudí svojím ukážkovým spevom.

Okrem toho hrá na klavíri či na saxofóne. Dominika má aj vlastnú kapelu Veronika Titková a Friends, s ktorou žne jeden úspech za druhým. „Iba som chcela povedať, že je dobré, že máte ešte otca a môžete mu ukázať jeho talent,“ povie so slzami v očiach porotkyňa Diana Mórová.