Velšicová po smrti syna († 57) nosí pri sebe jeho popol: Dojímavý dar od Borisovej manželky

Herečka, speváčka, hviezda televízie Šláger Mája Velšicová (85) začiatkom septembra prišla o syna Borisa († 57), ktorý žil v Amerike.

Smrť ho zastihla za volantom auta. Zradilo ho srdce. Pred pár dňami pochovala svojho syna na bratislavskom cintoríne, no časť jeho popola dodnes ukrýva vo vrecúšku. Presne vie, čo s ním urobí...

Správa o náhlom odchode syna Borisa († 57) bola pre Velšicovú šokom. „Tá veta bola najstrašnejšia v mojom živote. Nielen pre mňa, ale aj pre môjho mladšieho syna Mária, ktorý mi túto hroznú správu prišiel oznámiť,“ povedala Mája pár dní po tom, čo urnu so synovým popolom vložila do hrobu svojho manžela Michal Slivku († 78). S bolesťou v srdci prijala fakt, že syna už nikdy neobjíme.

„Boli to bezsenné noci, nemohla som zaspať a to bolo najhoršie. Otvorené oči, videla som, ako hodiny ubiehajú a ja nespím... Snažila som sa upokojiť tým, že to nemôže byť pravda, že sa prebudím a všetko bude iné. No nebolo. Je to už niekoľko dní, a čím ďalej, tým tomu menej verím,“ povzdychla si Mája, ktorá poskytla Novému Času Nedeľa najťažší rozhovor svojho života.

„Borisova žena Hanka priniesla z Ameriky jeho popol v krásnej keramickej škatuľke. Zvlášť mi odovzdala časť popola vo vrecúšku, ten budem mať špeciálne uložený v zlatom prívesku. Je to kus tela môjho syna, je to prítomnosť, ktorú si viem zosobniť. Neustále chytám do rúk vrecúško, lebo synova energia tu musí niekedy byť,“ dodala.

