Brnkli Strausz a Plačková sudcovi na city? Slová o dieťati pred rozhodnutím o prepustení

Manželov Zuzanu Strausz Plačkovú a Reného Strausza vo štvrtok popoludní prepustili na slobodu. Obaja majú na krku obvinenia za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a za drogovú trestnú činnosť.

Pred sudcom vysvetľovali, dôvody, prečo sa nemali dopustiť skutku ohľadom predaja drog. Z uznesenia, ktoré má Nový Čas k dispozícii vyplýva, že René apeloval na sudcu, aby ich nezobral do väzby. „Nerád by skončil vo väzbe, pretože s manželkou vedú usporiadaný život a snažia sa o dieťa. Poukázal na to, že pri prehliadkach u nich nebolo nič nájdené, a že sám umožnil prehliadku svojho motorového vozidla, na prehliadku ktorého príkaz vydaný nebol,“ píše sa v uznesení.

Ešte v júli pritom influencerka neriešila založenie rodiny. Otvorene priznala, že by sa nudila. "Ja by som si nevedela predstaviť sedieť doma na riti," povedala Zuzana známa podrezaným jazykom. Dodala, že ak by mala dieťa od prvého týždňa by s ním cestovala.

Téme sa budeme venovať aj v sobotu v Novom Čase.