Ako sa obhajovala? Plačková pred sudcom: Nie som odkázaná na predaj drog!

Nový Čas má k dispozícii uznesenie, v ktorom sudca vysvetľuje nevzatie do väzby influencerky Zuzany Plačkovej a jej manžela Reného.

Obaja pred sudcom Špecializovaného trestného súdu opisovali dôvody toho, prečo sa nemali dopustiť skutku ohľadom predaja drog, tak ako to stojí v obvinení vyšetrovateľov či prokuratúry.

Plačková vo svojej výpovedi pred sudcom uviedla, že je jej krivdené. „Pretože má dostatočne vysoký príjem a nie je odkázaná na to, aby predávala drogy. Jej mesačný príjem je 100.000 – 200.000 eur. Pochádza najmä z predaja kolagénu, výživových doplnkov, jej kolekcie oblečenia, kozmetiky,“ opisuje uznesenie slová Plačkovej, ktoré prednášala pred súdom. Tvrdí tiež, že má spoluprácu s minimálne desiatimi spoločnosťami ohľadom súťaží či platených reklám na ich produkty.

„Nemôže vylúčiť, že niekto ju chce účelovo zničiť, nerozumie tomu. Je poctivý človek, motivátorka, ľudí motivuje k čestnosti. Sama odvádza zo svojich spoločností plnú výšku DPH, čo je 40.000 – 50.000 mesačne, motorové vozidlá má vedené na firmu a na leasing. Všetko platí platobnými kartami, teda všetko ide cez účet a všetko toto sa dá overiť. Minulý rok mala obrat 1 milión eur a tento rok túto hranicu dosiahla už v polovici roka,“ cituje tiež uznesenie Plačkove slová.

Zaujímavé tiež je, že sama Plačková tvrdí, že je odporca drog a neholduje im. „Možno mala v minulosti kúsok marihuanového koláčika na dovolenke na Jamajke a ešte ako mladé dievča sa jej zdá, že fajčila marihuanu, možno nejaká extáza tam bola, ale nie sú to veci, ktoré potrebuje k životu. Vie, že drogy ničia životy a náhodou by sa na to namotala a všetko, čo si buduje, by si tak zničila. Aj po tomto, čo sa teraz udialo, bude pre ňu problém očistiť si meno a napraviť škody, ktoré vznikli. Uviedla, že nebude klamať a že pozná ľudí, ktorí berú drogy, zväčša ide o príležitostných užívateľov na zábavách, party. Veď celá Bratislava je toho plná,“ zakončila výpoveď.

Sudca pre prípravné konanie sa pri ich prepustení odvolával na nedostatočné dôkazy, ktoré by preukazovali dôvodné podozrenie, že sa títo obvinení dopustili skutku, za ktorý im bolo vznesené obvinenie.

