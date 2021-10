Súťažiaca strápni moderátorku Alagič v Česko Slovensko má talent: Potupa pre Jasminu!

K spevu sa ani nedostane. Nová séria jojkárskej šou Česko Slovensko má talent prináša nové talenty, príbehy, ale aj nezabudnuteľné vystúpenia.

V najbližšej časti diváci uvidia súťažiacu Ingridu, ktorá je upratovačka a chcela sa prísť so všetkými podeliť o svoj spevácky výkon. No nakoniec dopadlo všetko inak a jej úprimnosť typu čo na srdci, to na jazyku okúsila na vlastnej koži aj samotná moderátorka Jasmina Alagič (32).

V najbližšej časti Česko Slovensko má talent sa ukáže rómska upratovačka Ingrida, ktorá prišla do šou zaspievať. No jej zámer, ako sa hneď na začiatku ukáže, bude úplne zmarený. Jej prostorekosť naberie na obrátkach už pri príchode a stretnutí s moderátorkou Jasminou Alagič. „Vy máte zlomenú ruku, tak vám ju nepodám. A kde je Lujza? Kde máme Lujzu?“ zaznejú prekvapivé Ingridine slová, pri ktorých Jasmine zamrzne úsmev na tvári. Na trápnu situáciu a otázku o Lujze, ktorá bola predošlou moderátorkou šou, nikto radšej nezareaguje.