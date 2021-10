Plačková a Strausz obvinení z obchodovania s kokaínom: Toto sa vyšetrovateľovi nezdá!

Budú ľutovať, že predávali handry s takýmto názvom?! Zuzana Strausz Plačková (30) je od pondelkového rána pod drobnohľadom polície.

Spoločne s manželom Reném Strauszom (32) sú obvinení z drogovej činnosti. Pri ich menách sa skloňuje dobre známa droga - kokaín. Od utorkového večera má Nový Čas k dispozícii uznesenie o vznesení ich obvinenia, v ktorom sa dokonca rieši aj ich značka oblečenia s veľavravným názvom Cocaine & Caviar! Náhoda či zámer?

Plačková na pondelkové ráno rozhodne nezabudne. Kukláči jej zazvonili na vchodové dvere a prehľadávali byt v Ružinove, jej luxusné auto a nakoniec sa so spútanými manželmi presunuli do Miloslavova, kde si hrdličky stavajú drahú vilu. Od tohto momentu musela influencerka vypovedať nielen pred vyšetrovateľmi, ale aj pred sudcom. Nešlo totiž o hru o guľôčky, ale známa boháčka figuruje so svojím manželom v drogovej kauze. Pri razii u viacerých osôb bolo ná­jdených 9 kg pervitínu.