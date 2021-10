Známe Slovenky sme nafotili bez retuše a štipky mejkapu! Jedna z nich ho doslova neznáša

V dnešnej dobe sociálnych sietí a rôznych skrášľovacích filtrov si najmä ženy rady upravujú fotky, aby vyzerali lepšie. Často sa však toto vylepšenie minie účinku a dotyčná osoba je skôr na smiech.

Prirodzená krása sa dostáva do úzadia, a preto sme sa rozhodli osloviť najznámejšie ženy slovenského šoubiznisu s otázkou, či by sa dali nafotiť úplne bez mejkapu a retuše. Ich odpoveď bola jednoznačná a všetky na našu ponuku okamžite kývli.

Adela Vinczeová (41), moderátorka: Každý má svoje jemné mindráčiky

„Prirodzená krása pre mňa znamená to, keď sa človek o seba stará z lásky, a nie preto, že sa nemá rád a chce byť iný. Keď tá láska a vyrovnanie sa so sebou z neho vyžaruje. Starostlivosť by, samozrejme, mala byť vnútorná aj vonkajšia, čiže taká súčinnosť týchto dvoch vecí,“ hovorí moderátorka, ktorú prekvapuje, že aj dievčatá, ktoré sú objektívne pekné, väčšinou pridávajú príspevky na instagram cez filter.

„Myslím, že to nevysiela úplne dobrú správu do sveta. Veľmi ťažko by sa mi zaspávalo s tým, že ľuďom neponúkam svoju reálnu verziu. Vôbec to však neodsudzujem, lebo som tiež v televízii nalíčená na iného človeka. Z nejakého dôvodu sa so ženami spája, že by sme mali byť iné, ako sme.“ Podľa nej je za tým určitá nespokojnosť.

„Napríklad ja - to, že prijímam svoj vzhľad neznamená, že som ním nadšená. Beriem absolútne do úvahy, že nie som najkrajšia na svete, často vyzerám veľmi čudne, mám ostré rysy a sú momenty, keď by som slovo pekná so sebou vôbec nespojila. Je to v poriadku a je to aj súčasťou prijatia samého seba. Neviem, prečo sme sa my ženy zafixovali na to, že musíme byť za každú cenu považované za pekné. Na druhej strane, ak niekto povie na prezidentku, že je pekná, tak to niektorí odsúdia, lebo spoločnosť nemá byť voči ženám povrchná a mala by venovať viac pozornosti ich schopnostiam. Zároveň chceme však byť všetky pekné. A klameme si, že každá žena je krásna. Pre niekoho možno. Ale objektívne nie. Tak čo vlastne chceme?“ pýta sa.

Stretla sa už s negatívnymi komentármi na svoj vzhľad? „Našťastie ľudia, ktorí ma majú radi, si ma neobľúbili preto, že som pre nich najkrajšia na svete, ale vnímajú ma cez iné veci. Naozaj nikdy v živote sa ma hejt na môj vzhľad nedotýkal, pretože je to niečo, za čo nemôžem a čo nemám vo svojej moci. To, čo sa mi udialo na tvári, je vôľa Božia a nebudem proti tomu verejne vystupovať. Keď to niekto napáda, je to jeho problém. Neznamená to však, že by sme sa o seba nemali starať a zveľaďovať nielen svoju dušu, ale aj zovňajšok. Takže sa rada upravím aj vypekním.“ Občas chodieva úplne bez mejkapu.

„Nemám dobrú pleť a som kontinuálna omastnica, tak si dám na seba aspoň trošku korektoru a púdru, lebo mi prekáža, keď som stále mastná a lesklá. Chodím dosť často úplne bez mejkapu, napríklad keď venčím psa. Nie som ten typ, ktorý bez líčidiel nejde vysypať ani smeti. Kvôli svojej práci musím nejako vyzerať a ľudia si zaslúžia, aby som v Chart show mala obočie. Nič iné ma netrápi.“ Fotenie úplne bez líčidiel absolvovala prvýkrát. „Mať vedľa seba Máriu Čírovú, ktorá je súmerná, s dokonalou pleťou, je o to väčšia výzva. Potom manipulujem aspoň s tým, aby som bola na fotke z dobrého uhla, kvôli môjmu nosu, ktorý ide doľava. Myslím si, že všetci máme svoje jemné mindráčiky, ale aj to je v poriadku.“

Pre svojho partnera je ideálnou ženou. „Pozerali sme nedávno reality show Love island a veľmi sa smejem, keď mi Viki hovorí, že by ma tam určite zobrali. Je presvedčený o tom, že by som bola absolútne konkurencieschopná dievčatám v bikinách a veľmi sa na tom bavím. Keď sa doma rozprávame o tom, či je nejaká žena pekná, tak je schopný skritizovať dokonale krásne baby. Hovorím si, že má asi nejakú poruchu, vďaka ktorej so mnou žije a ja som za to len vďačná. (smiech) Často sa cítim oveľa krajšia, keď som nenalíčená, pretože niekedy mi veľa mejkapu a zurvalé líčenie pripadá, ako keby som bola špinavá.“