Fitnesska Zora Czoborová je známa svojou láskou k Thajsku, kam chodí nielen dovolenkovať, no pravidelne tam organizuje aj obľúbené fitpobyty. Sladkému ničnerobeniu na slnkom zaliatych plážach však musela dať počas pandémie koronavírusu stopku, no všetko nasvedčuje tomu, že čoskoro sa to zmení - možno aj vďaka programu Phuket Sandbox. Energická brunetka prezradila, čím jej Thajsko učarovalo a je takmer isté, že po jej slovách budete mať chuť zbaliť kufre aj vy!