Hviezda SND Táňa Pauhofová všetkých prekvapila: Tajná svadba?!

Sympatická Táňa Pauhofová (38) už vyše dvoch rokov tvorí šťastný pár so zvukovým inžinierom a skladateľom Jonatánom Pastirčákom (28).

Iskra preskočila pravdepodobne v jej milovanom divadle a odvtedy to dvojici veľmi klape. A vyzerá to tak, že sa zaľúbenci rozhodli posunúť svoj vzťah na vyšší level a kráčať spoločnou cestou. Herečka sa mala s umelcom tajne zosobášiť, a to v kruhu rodiny a najbližších.

Táňa Pauhofová našla osudovú lásku až teraz. Po osemročnom nevydarenom partnerstve s kolegom Tomášom Maštalírom to Táňa skúsila aj so známym podnikateľom, no bez úspechu. Herečka je už viac ako dva roky šťastne zadaná po boku hudobného skladateľa Jonatána Pastirčáka, ktorý svoju prácu ukázal nielen v známych filmoch, ale aj na divadelných doskách v Slovenskom národnom divadle.

A údajne práve tam Amorov šíp poriadne zasiahol a doviedol dvojicu až pred oltár. Aj napriek vekovému rozdielu, ktorý sa možno pre mnohých zdá nejakou prekážkou, to dvojici veľmi klape. Podľa informácií Šarmu si povedala s Jonatánom svoje áno v prísnej tajnosti, a tak mali spojiť svoje osudy. Počas karantény sa dokonca herečka odvážila na dôležitý krok, a to bývať spoločne s Jonatánom. Podľa dostupných informácií to mal byť pre ňu prvý partner, ktorému dovolila zdieľať spoločnú domácnosť.

Pauhofová si budovala svoj dom dlhú dobu. Nevyhla sa opletačkám s úradmi, ale napokon sa jej vysnívaný dom predsa len podarilo dokončiť. Teraz by si ho mali užívať už ako oficiálny manželský pár. A, ako herečka priznala, k domácim prácam či vareniu a pečeniu má viac ako pozitívny vzťah. Len málokto totiž vie, že je Táňa aj vášnivou kuchárkou.

„Aj v noci, keď prídem po divadle alebo po práci domov, tak sa zavriem do kuchyne, pustím si audioknihu, nalejem si pohár vína a varím alebo pečiem,“ prezradila herecká diva v podcaste Marakua. Už niekoľko dní by tak mala byť zákonitou manželkou Jonatána a neostáva nič iné, len novomanželom zaželať všetko dobré a veľa šťastia.