Je mladá, krásna a nesmierne talentovaná. Dcéra Maroša Kramára Tamara je nádejná hudobníčka, čo potvrdila nielen svojimi videami na sociálnych sieťach, no svoj talent dokázala aj spoluprácou so skupinou Hex. Tamara však už zďaleka nehrá len zo svojej obývačky, no toto leto vyrazila aj na koncertné pódiá. Všetko nasvedčuje tomu, že má našliapnuté na skvelú hudobnú kariéru a tak sa naskytá otázka, či plánuje návrat na Slovensko. Jej odpoveď vás prekvapí.