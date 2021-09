Eňa Vacvalová v koncoch: Čo si pripravili Bernasovská a Gomboš, jej v relácii ešte nikto nespravil

Tak toto tu ešte nebolo! Moderátorka Eňa Vacvalová sa vďaka relácii Zlaté časy častokrát dostane k archívnym klenotom, ktorými svojich hostí nielen poteší, no sem tam aj poriadne prekvapí. To, čo si pre vždy usmiatu Eňu pripravili jej hostia Petra Bernasovská a Roman Bomboš, však nečakala ani vo sne. A to nie je zďaleka všetko! Malú ochutnávku si pozrite vo videu, no nenechajte si ujsť ani reláciu Zlaté časy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.