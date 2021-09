Legendárne brepty Bomboša a Bernasovskej? Vulgarizmus v priamom prenose aj doživotný trapas

Do relácie Zlaté časy tentokrát prijali pozvanie Petra Bernasovská a Roman Bomboš, ktorí už dlhé roky patria k moderátorským špičkám. Aj takí ostrieľaní rádioví spíkri ako oni sa však sem tam dostanú do situácií, ktoré by najradšej okamžite vzali späť. V tomto však čaro živého vysielania nepustí a tak sa do éteru dostanú brepty, ktoré stoja za to. Z toho, čo sa podarilo tejto dvojici pôjdete do kolien. Nezabudnite však sledovať ani reláciu Neskoro večer vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.