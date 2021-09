Plačková naháňala voličov pre stranu SaS: Čo hovorí Sulík na jej zadržanie?!

Zuzana Strausz - Plačková (30) skončila v putách aj so svojím manželom Reném (32) po tom, čo v pondelok od skorého rána zasahovala polícia vo viacerých regiónoch Slovenska.

Známa influencerka, ktorej fanúšikovskú základňu na sociálnej sieti Instagram tvorí takmer 800-tisíc ľudí má mať čo dočinenia s drogami. Plačková sa pohybuje v šoubiznise dlhé roky a preto niet divu, že jej vplyv padol vhod aj politickej strane SAS, ktorej naháňala pred voľbami 2020 voličov. Verejne tak prejavovala sympatie k jej lídrovi Richardovi Sulíkovi. Čo hovorí známy politik na jej zadržanie?

Zuzana sa rozhodla v predvolebnej kampani v roku 2020 otvorene podporiť lídra politickej strany SaS, Richarda Sulíka. Ten sa jej ponuke neotočil chrbtom, predsa len má známa influencerka státisícovú základňu potenciálnych voličov a jej „služby“ využil. Plačková vtedy ponúkala drahý mobilný telefón, ktorý mohli jej fanúšikovia vyhrať na jej oficiálnom profile za to, že podporia túto stranu. Do akej miery bol však tento nápad úspešný a koľko voličov to SaS nahnalo, nevedno.

Po jej zadržaní vybuchol internet a preto niet divu, že túto informáciu zachytil aj líder strany SAS Sulík. Od Plačkovej však dáva ruky preč. „Predseda SaS Richard Sulík nevidí dôvod komentovať prácu orgánov činných v trestnom konaní,” povedala Novému Času hovorkyňa Katarína Matejková.