Kráľovná instagramu Plačková: Ako sa od škandálov dostala až k státisícovým zárobkom

Zuzana Strausz Plačková (30) skončila v rukách polície. Jej zadržanie šokovalo celý šoubiznis, v ktorom sa pohybuje už roky. Najprv snívala o kariére tanečnice, neskôr herečky a speváčky.

Hneď, ako dovŕšila osemnásť rokov, rozhodla sa dať si urobiť prsia. Zaujať a preraziť sa jej však podarilo ako dvadsaťročnej, keď v šou Hotel Paradise zaujala svojím svojským vystupovaním a podrezaným jazykom. Postupne jej hviezda stúpala do výšin a jej meno sa skloňovalo čoraz častejšie, na čom začala aj slušne zarábať. Sláva však so sebou priniesla aj vlnu nenávisti a hejtov, ktoré nabrali enormné rozmery krátko po jej zadržaní políciou.

Plačková sa rokmi a skúsenosťami vypracovala na obľúbenú osobu slovenského šoubiznisu. Azda najviac ju vidieť na instagrame, kde ju sleduje trištvrte milióna fanúšikov. Zuzana si myslí, že práve jej luxusný štýl života je to, čo ľudí zaujíma a najviac priťahuje pozornosť. „Je to štýl mojej prezentácie, proste čím viac sa ukazujem, tým viac zarábam. Ľudí nebaví pozerať sa na bežné životy. Keby som sa neprezentovala luxusom, nemala by som toľko followerov, a tým pádom by môj profil a život nebol ničím výnimočný. Bol by taký bežný ako u ostatných ľudí,“ priznala v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.