Herec Martin Vanek o svojej ťažkej povahe: Čudujem sa, že to žena vydrží!

Manželstvo má ako každý iný. Herca Martina Vaneka (55) mnohí poznajú vďaka relácii Kakao, ale aj ako rodinného lekára Bélu zo sitkomu Mafstory.

A tak ako sa dlhé roky objavoval na obrazovkách práve v detskej tvorbe, tak sa k nej aj opäť vracia. Samotný umelec má rodinu, manželku Oľgu a dve dcérky. No ako priznal, aj u nich doma vie byť poriadne rušno.

Martin Vanek si ako umelec počas korony prešiel tiež poriadne náročným obdobím. Aj on ostal zatvorený doma s celou svojou rodinou. A že to nebolo najľahšie, prezradil pre Nový Čas Nedeľa, kde neopomenul ani svoju milovanú polovičku. „Oľga je latinčinárka a slovenčinárka. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry a zároveň na lekárskej fakulte učí latinčinu. Spoznali sme sa v divadelnom krúžku, do ktorého som chodil ešte na strednej škole. Sme spolu od roku 1994,“ uviedol umelec. A tak sa do popredia dostáva otázka, aké má dvojica manželstvo po toľkých rokoch.

„Ako každý iný. Hádame sa pod čiernu zem, so mnou je asi ťažko vyjsť. Viem sa uraziť, to už aj dcéry vedia, že keď si začnem hmkať, tak sa urážam. U nás je to tak, že kým jeden rodič je hysterický, druhý je pokojný a naopak. Skôr si vážim, že so mnou vydrží, pretože niekedy sú to naozaj nepríjemné stavy. Napríklad to, keď sa urazím. Vie to trvať aj tri dni a ona to vydrží. V našom vzťahu som ja ten trucujúci,“ prezradil svoje slabé stránky Vanek, ktorý počas korony oprášil aj svoje ďalšie zručnosti.

„Ja som doma varil, bol som ‚závodnou jedálňou‘. Milujem drevo, veľmi rád zbieram rozličné drevoobrábacie stroje, mám ich celkom peknú zbierku. Vyrobil som posuvné skrine či barový pult. V minulosti som vyrábal bábky a možno sa k tomu vrátim. Je to niečo, čo ma napĺňa,“ doplnil herec.