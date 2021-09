Karatista a raper Vladimír zo šou Česko Slovensko má talent: Prepadol som hrám a drogám

Toto na obrazovke nebolo! V sobotu sa divákom veľkolepej šou Česko Slovensko má talent predstavil sympatický Vladimír Six Šebek (34). Jeho číslo rozhodne prekvapilo nielen porotu, ale všetkých.

Spojil totiž rap a karate, čo sa zatiaľ nikto neodvážil. Nakoniec postúpil a odchádzal šťastný a spokojný. Nikto však netušil, na aké dno spadol počas svojho života a čím všetkým si prešiel. Vladimír má za sebou okrem vážnych zdravotných problémov aj drogovú minulosť. Aby toho nebolo málo, prepadol gamblerstvu! Kto mu pomohol sa vyhrabať z tohto dna?!

Šebek predstúpil pred porotu a priznal úrazy z detstva. Keď bol malý, spadol zo stromu a mal krvácanie do mozgu. Jeho vášeň karate tak musela ísť bokom pre ťažkosti, ktoré mu po úraze zostali. Roky plynuli a raper sa postupne dostal na zlé chodníčky. Počas tohto obdobia si však založil rodinu. „Alkohol, nejaké experimenty s drogami. Potom dokonca gambling. Spadol som do tohto sveta, z ktorého som sa dostal. Tri roky akoby plne abstinujem. Držal som tú rodinu cez to všetko,“ povedal mimo televíznych kamier Vladimír.

S milujúcou manželkou je už 11 rokov a majú dve dcérky - Nelu a Elišku. Sympatický muž má skutočne pestrú minulosť. „Párkrát som skončil aj v cele predbežného zadržania a odpracoval som 300 hodín verejnoprospešných prác. Bolo to za majetkovú trestnú činnosť. Ja sa však netajím minulosťou,“ hovorí otvorene Šebek. Práve rodina mu pomohla vyhrabať sa z dna. „Veľkú rolu v tom hrá manželka a deti. Druhá dcéra je taký míľnik. Tam sa to veľmi zlomilo. Samozrejme, pomohla mi tiež liečba, ktorú som podstúpil. A v dospelosti mi diagnostikovali aj ADHD,“ priznáva Vladimír.

Jeho motivácia Hnacím motorom bol pre neho aj návrat ku karate a nielen to. „Zvládol som si dorobiť čierny pás, čo je pre mňa niečo obrovské. Hudba je vec, ktorá mi pomáha, aby som sa dokázal v tom živote tak nejako orientovať.“ Od účasti v šou nič neočakáva, podľa vlastných slov mu ide o to, prekonať sa.