Spevák Tomáš Bezdeda sa vyštveral na ľadový štít: S počasím opreteky

Spevák Tomáš Bezdeda (35) sa netají tým, že mu turistika prirástla k srdcu. Či je teplo a či zima, čas strávený s priateľmi v prírode ho vždy dobre naladí.

Aj pred pár dňami sa s partiou vyštverali na Malý Ľadový štít, ktorý patrí medzi desať najvyšších vrchov vo Vysokých Tatrách. Príroda navôkol tam pripomínala zasneženú rozprávkovú krajinu.

Bezdedovi s kamarátmi na turistike zo začiatku počasie veľmi neprialo, no nakoniec sa všetko podarilo podľa plánov. „Kým sme vyšli na Téryho chatu, tak počasie vyzeralo, že nás to na Malý Ľadový štít nepustí. Ale keď sme vyšli na Sedielko a otvorilo sa nám nebo a zasvietilo slniečko, vyšli sme až hore,“ povedal Tomáš Novému Času. Napriek množstvu zdolaných terénov ho niektoré miesta prekvapili. „Úprimne tam boli dva úseky, keď mi nebolo všetko jedno a zobral som to s pokorou a radosťou, že som vyšiel hore a dole,“ doplnil spevák.