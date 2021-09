Gizka Oňová má na očkovanie jasný názor: Voľakedy sa nás nepýtali, či nám môžu pichnúť vakcínu

Aj televízna svokra Gizka Oňová (72) je, tak ako mnohí, zaočkovaná proti koronavírusu, ktorý svet sužuje už viac než rok a pol.

Keďže má vyšší vek a množstvo pracovných ponúk, bola to pre ňu jasná voľba. Verí lekárom a odborníkom, pretože ani v minulosti, keď boli pri vstupe do určitých krajín povinné vakcíny, sa nebála a dala na ich odporúčania a rady.

Oňová s možnosťou dať sa zaočkovať a byť chránená pred koronavírusom neváhala ani chvíľu. „Ja som sa nechala zaočkovať a rozhodla som sa, že nebudem chorá,“ povedala Novému Času a doplnila, že sa aj v týchto neľahkých časoch snaží ostať pozitívne naladená. „Pravdepodobne sa s týmto budeme musieť naučiť žiť, že budú obmedzenia. Vždy nejaké pliagy prídu, potom sa na to niečo vymyslí, odídu... Môžem vám povedať, že ešte ma neopúšťa optimizmus.“ Oňová si z odporúčaného očkovania ťažkú hlavu nerobí, pretože niečím podobným si už viackrát prešla.

„Voľakedy sa nás nepýtali: ,Môžem vás zaočkovať, nemôžem?‘ Keď som chcela ísť do Kambodže, do Vietnamu, lebo som veľa cestovala, jednoducho povedali - tu je podmienka, že musíte dostať sérum. Pre mňa to bolo úplne prirodzené, spolieham sa na odbornosť,“ priznala televízna svokra.