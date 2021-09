Megahviezda šou ČSMT Jozef Pátrovič: Tajný kontrakt s Jojkou! Koľko zhrabol za meno?

Ikona tejto šou! Čiperného dôchodcu Jozefa Pátroviča (80) by si nepamätal len málokto.

Svojský spevák je súčasťou veľkolepého programu Česko Slovensko má talent od jeho úplného začiatku a nechýbal ani na jednom kastingovom kole počas celých deviatich rokov. A inak to nebude ani teraz. Pátrovič opäť predstúpi pred porotu a vzbudí nepochybne rozruch, ale aj obdiv. Podľa informácií Nového Času má však mať dlhoročná hviezda šou, podľa ktorej bola pomenovaná aj cena Zlatý Pátrovič, s televízou tajnú dohodu. Čo v nej je a o koľko si finančne prilepšil k svojmu dôchodku?!

Pátrovič je chodiaca legenda, ktorá neprestáva baviť všetkých divákov Česko Slovensko má talent. Kto by si myslel, že pán Jozef, ktorý, mimochodom, tento rok oslávil 80 rokov, bude sedieť doma pri telke a užívať si dôchodok, ten by sa mýlil. Jeho kroky opäť smerovali do Bratislavy, kde chcel potešiť nielen porotu, ale aj všetkých svojich fanúšikov. „Úprimne, ja som už nechcel ísť do ČSMT. Ale môj manažér Dominik mi povedal, že musím ísť, lebo som neodmysliteľnou súčasťou tejto talentovej súťaže,“ povedal Novému Času Pártrovič so smiechom.

Po viacerých nevydarených speváckych pokusoch ho však tentoraz porota pochváli. „Samozrejme, asi viete, že na víťazstvo to nie je, no som rada, že ste nás navštívili opäť a nesklamali svojich fanúšikov,“ povie Diana Mórová a pridá sa aj Jaro Slávik: „Ste inšpiráciou, že odchodom do dôchodku sa nekončí život.“ O fakte, že z Pátroviča je už skutočná hviezda, svedčí prítomnosť jeho manažéra, ktorý ho zastupuje.

Sebavedomý Pátrovič tak posunul svoju kariéru opäť o krôčik vyššie, ale tam sa jeho kariérny posun rozhodne nekončí. Podľa našich informácií došlo totiž medzi čiperným dôchodcom a televíziou k dohode. Za všetkým je cena Zlatý Pátrovič, ktorú už druhý ročník udeľuje porota tým najhorším súťažiacim. „Keď prišiel tento nápad, samozrejme, kompetentní museli mať povolenie od neho. Viem, že sa s ním podpisovala zmluva, kde boli stanovené jasné podmienky. Televízia tak mohla jeho podobizeň použiť. Dali ho celého oskenovať a na základe toho vytvorili sošku,“ prezradil zdroj zo štábu.

Za hviezdu museli platiť

Samozrejme, tento špás nebol zadarmo a Pátrovič si prilepšil k svojmu dôchodku peknou sumičkou. „Bola to štvorciferná suma. Predpokladám, že tak okolo tisíc eur. Možno aj viac,“ dodal náš zdroj. Jojka je z prítomnosti pána Jozefa v každom ročníku šou nadšená. „Jozef Pátrovič je súčasťou šou Česko Slovensko Má talent už od začiatku. Máloktorá zahraničná verzia Got talent má takého verného účastníka. Teší nás, že si na natáčanie šou nájde vždy čas a poctí nás svojou návštevou. Pánovi Pátrovičovi prajeme pevné zdravie a veríme, že sa uvidíme aj v ďalšej sérii,“ povedala PR manažérka televízie Katarína Procházková.

O sume, ktorú Pátrovič zinkasoval, však televízia hovoriť nechce: „K honorárom účastníkov šou sa televízia nebude vyjadrovať,“ dodala Procházková. Z nápadu vytvoriť sošku však nebol nadšený samotný spevák. „S TV Joj som podpísal zmluvu, kde som udelil súhlas. I keď mne sa to veľmi nepáčilo, pretože ja žijem pokoru a sláva patrí Bohu. Toto je sláva a práve s týmto nie som stotožnený,“ reagoval Pátrovič a výšku honoráru prezradiť odmietol.