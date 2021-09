Dominika Cibulková sa stala obeťou lupičov počas dovolenky v Toskánsku: Jedna vec je jasná už teraz!

Nepríjemné chvíle zažila bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková (32), keď počas dovolenky s rodinou v Toskánsku zistila, že jej luxusný byt v Bratislave vykradli zlodeji.

Obeťou lupičov sa pritom nestala prvý raz. Len minulý rok v júni mala podobnú nevítanú návštevu vo svojej chate v Plaveckom Podhradí. Ani zďaleka však nie je prvou slovenskou celebritou, ktorú doma navštívili lupiči!

Zdá sa, že slovenskí lupiči sa nechávajú ovplyvňovať svetovými trendmi. Vďaka sociálnym sieťam zavítali „dlhoprstí“ aj k mnohým celosvetovo známym celebritám, ktoré sa neopatrne pochválili na sociálnych sieťach luxusným majetkom i svojou neprítomnosťou doma. Ich zoznam je poriadne dlhý, pričom vynaliezavosť zločincov vynáša doslova milióny.

Zlodeji na zázname

Bývalá svetová tenistka Dominika Cibulková (32) so svojím manželom Michalom Navarom (36) a ročným synčekom Jakubkom trávili minulý týždeň pokojný čas na dovolenke v Taliansku. Dni plné oddychu však vystriedal riadny stres, keď sa v nedeľu ráno dozvedeli, že ich bratislavský byt navštívili zlodeji. Lúpež dokonca zachytili aj kamery v byte a pred bytovkou.

Už začiatkom tohto týždňa polícia zverejnila zábery štyroch mužov, ktorí si najprv lokalitu obzerali a na ďalší deň vošli do bytovky na Dunajskej ulici. Neskôr sa dostali do podkrovných bytov cez okná a terasy. Zatiaľ čo susedia Dominiky Cibulkovej zachránili svoj majetok vďaka štekajúcim psom, ktorí zlodejov vystrašili, byt známej športovkyne sa stal ľahkým úlovkom.

Na zverejnených záberoch vidno dobre známe domáce priestory manželského páru, z ktorých pochádza nejedna „selfie“ fotografia na Dominikinom instagramovom konte. Práve odhaľovanie súkromia na sociálnych sieťach môže byť vážnym ohrozením a doslova pozvánkou pre rôzne živly.

O tom, aké zabezpečenie bytu, v ktorom sa nachádzajú predmety v hodnote desiatok tisíc eur, si Dominika s manželom zvolili, nevedno veľa. Je však jasné, že terasu na najvyššom poschodí nemali zabezpečenú dostatočne.

Skúsenosť so zlodejmi však už majú a je pomerne čerstvá. V júni 2020 sa Dominika tešila z čerstvo narodeného synčeka Jakubka, no už z pôrodnice zverejňovala zábery lupičov, ktorí vykradli jej chatu na západnom Slovensku. Stačilo im prekonať plot a pod rúškom noci ukradli bývalej športovkyni nielen drahý záhradný nábytok v hodnote takmer 7 000 eur a gril, ale aj bazénovú technológiu. Za ich dolapenie osobne ponúkla zaujímavú odmenu.

Na zozname okradnutých sú mnohé známe mená, napríklad Sisa Lelkes Sklovska (55), Milan Kňažko (76) či Janko Kuric (58). Ako si spomínajú na momenty hrôzy? Polícia radí, ako si chrániť majetok, či kedy je vhodný alarm. Viac sa dočítate v Novom Čase Nedeľa.