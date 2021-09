Herečku Švidraňovú koronavírus zložil, sype si popol na hlavu: Toto som robiť nemala!

Sympatická herečka a speváčka Barbora Švidraňová (33) prežíva v posledných dňoch ťažké obdobie.

Ako totiž priznala, obávaný covid si našiel aj ju. Speváčka skončila zatvorená vo svojom byte a pustila sa do boja s vírusom, ktorý ju úplne vyradil z prevádzky. Síce je známa ryšavka zaočkovaná, priebeh však nemala taký ľahký, ako očakávala.

Barbora Švidraňová neprežívala posledné dni rozhodne jednoduché obdobie. Do postele ju položil koronavírus, ktorý ju postihol, a veruže to nebolo med lízať. „Teda, dnes už je oveľa lepšie, ale bol to záhul... Dnes už sa mi aj chuť vrátila (do života minimálne, ale aj tá na jazyku). Áno, správne chápete, mám to. Alfa, beta, gama, delta pozitív, covidko chodí aj k očkovaným, a vôbec to nie sú až také ľahké priebehy, takže sa opatrujte všetci,“ priznala Barbora, ktorá si však jemne nasypala popol aj na svoju hlavu.

„Treba celkovo zmeniť životný štýl. Zobrať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk. Nezabúdajte na vitamínky, prevenciu, zdravú stravu a nehroťte to, keď nevládzete, na to som ja doplatila. Keby som nepodcenila obyčajnú nádchu, tak by som možno nemala oslabenú imunitu, málo spánku, chabé jedlo, do toho prepracovanosť level 3 000... No proste keby bolo keby… Poznáme to všetci, že áno... Počúvajme svoje limity,“ dodala Švidraňová, ktorá je už z najhoršieho vonku.