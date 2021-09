Lujza Garajová Schrameková zmysel pre humor nezaprela: Obložená salámou

Herečka, moderátorka a niekdajšia stand-up komička Lujza Garajová Schrameková (38) vie, ako na to.

S humorom jej vlastným dokáže pobaviť davy a inak to nie je ani teraz. Podporiť dobrú vec sa rozhodla naozaj svojsky, a to poriadne netradičnou kúrou. Zatiaľ čo si mnohé známe tváre doprajú ošetrenia na prestížnych klinikách, ona si vystačila s obyčajnou salámou.

Či to však naozaj funguje, nevedno, ale podporiť svoje mesto sa jej týmto gestom rozhodne podarilo. „Som Nitrančanka, aj keď vraj spisovne je to Nitrianka… Neviem, ale mne to proste nejde do úst (Nitran mi ide, ale len saláma)… Nech už je to bársako, je fajn ‚nemať na saláme‘, čo sa v našom meste deje.