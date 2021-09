Peter Nagy je známy svojimi vtipmi: Že mu povie fanúšik v potravinách toto, fakt nečakal

Spevák Peter Nagy je známy nielen vďaka svojim hitom, no aj svojmu nezameniteľnému zmyslu pre humor. O tom vie svoje aj Peter Marcin, ktorý ho opäť pozval do svojej talkšou Neskoro večer. Ako sa však zdá, spevákovi sa črtá nová línia popularity, nakoľko svojimi vtipmi je preslávený už aj u svojich fanúšikov. Jeden si samozrejme nechal aj pre divákov obľúbenej talkšou, no vy sa zabavte nielen na videu no aj na relácii Neskoro večer v sobotu o 22:00 na Jednotke.