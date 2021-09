Takto ste Jakuba Prachařa ešte nevideli: Stačil jediný dotyk a bol ako v siedmom nebi

Krajšiu zábavu pre Jakuba by ste nevymysleli. Vystúpiť prišiel muzikant Juan, ktorý však doniesol zaujímavú vec, ktorú objavil v Japonsku. Volá sa otomatone a kto chce potešiť Jakuba Prachařa, doneste mu to. Keď ju chytil, prežíval pravú detskú radosť. Boli by ste však prekvapení, že takáto hračka vie vyrobiť aj opernú áriu. Uvidíte v sobotu v Talente na JOJ-ke.