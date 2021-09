Jana Hospodárová otvorila citlivú tému materstva: Zmierená s osudom!

Hodnota života spočíva aj v iných veciach. Sympatická moderátorka Jana Hospodárová (45) je stálicou markizáckych Športových novín.

V pracovnom živote sa jej teda veľmi darí, no v tom súkromnom bola dlhšie obdobie osamelou dušou. Všetko sa razom zmenilo, a už pár mesiacov je šťastne zadaná po boku priateľa Ľuboša. Avšak jedna rola v blondínkinom živote je stále nenaplnená, a to rola matky. Blondínka sa s týmto osudom zmierila.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Hospodárová žiari šťastím a je zamilovaná až po uši. Jej princa na bielom koni už v máji ako prvý odhalil Nový Čas, avšak vtedy detaily veľmi prezradiť nechcela. Viac sa však rozrozprávala pri svojom dlhoročnom priateľovi Jánovi Tribulovi v relácii S Tribulom po horách. „Momentálne zažívam veľmi krásne obdobie. Po niekoľkých rokoch nie som sama. Za posledných niekoľko mesiacov sa mi život obrátil k lepšiemu a doslova o 180°, takže som veľmi rada, že som stretla takéhoto človeka, a že som šťastná, a za to mu ďakujem,“ zneli slová blondínky. No napriek svojej veľkej radosti pootvorila aj citlivejšiu tému, s ktorou je však Hospodárová plne zmierená.

V minulosti sa vyjadrila, že by jej bolo ľúto, keby nezažila ten pocit byť matkou, no keď sa to nestane, nebude sa kvôli tomu rúcať. „Hodnota ženy nie je len v materstve. Tak ako hodnota muža nie len v tom, že je otcom. Ja už mamou zrejme vzhľadom na vek nebudem, ale život je aj tak krásny a človek má ako byť užitočný,“ povedala Jana v rozhovore pre Eurotelevíziu.

Užíva si život

Moderátorka je spokojná s tým, čo má a okrem iného prezradila ešte niečo o jej novom priateľovi. „Môj priateľ vyrába domáce klobásky. To je celkom paradox, keďže ja som približne 20 rokov vegetariánka. Ale má psíka a jeho dcéra navyše jazdí na koni a tiež miluje zvieratá. Zrejme je to vekom a skúsenosťami, a tak sa vo svojom aktuálnom vzťahu snažím byť múdrejšia a tolerantná,“ dodala Hospodárová.