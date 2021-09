Poláková má s kaštieľom v Rakúsku veľké plány: Prekazí jej ich korona?!

Bývalá moderátorka Telerána Adriana Poláková (45) sa pred pár mesiacmi presťahovala do susedného Rakúska.

S partnerom Christianom kúpili v obci Burgau nádherný kaštieľ, ktorý sa rozhodli zrekonštruovať podľa svojich predstáv. Rozprávkové miesto však nebudú osídľovať sami dvaja, pretože s ním majú veľké plány. Chceli by ho opäť premeniť na penzión.

Poláková o tom, že by chcela, aby jej nový domov pokračoval v prevádzke penziónu, uvažovala už dávnejšie. „Už predtým to bol penzión a ja som tu bola ako hosť na dovolenke, takže jasná voľba pokračovať,“ napísala o svojich plánoch na instagrame. Čo si Poláková vysnívala, to si pomaličky aj plní. Otvoriť brány kaštieľa pre verejnosť by chcela už budúci rok. „Jar 2022, treba to tu trošku zariadiť,“ prezradila. Koronavírus však opäť začína naplno útočiť, a tak to, či sa jej ho podarí už o pár mesiacov otvoriť, ostáva nateraz otázne. Pandémia totiž narobila problémy mnohým podnikateľom a opäť sa to môže zopakovať.