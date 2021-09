Moderátorka Hágerová bez okolkov priznáva: Trpela som popôrodnou depresiou! Čo jej pomohlo?

Snúbenci Diana Hágerová (32) a „teleraňák“ Roman Juraško (42) tvoria pár už takmer deväť rokov. Pred dvoma rokmi sa rozhodli svoj vzťah posunúť, keď požiadal Roman lásku svojho života o ruku.

V roku 2017 sa dvojici narodila dcérka Izabela (3), ku ktorej tento rok na začiatku februára pribudol syn Timur. Diana najnovšie šokovala svojím priznaním, že trpela popôrodnou depresiou. Čo jej pomohlo v tomto náročnom období?!

Hágerová len nedávno priznala, že ešte v roku 2017, po narodení prvorodenej dcérky Izabelky, upadla do popôrodných depresií. Aj keď si zo začiatku nebola istá, čo sa s ňou deje, postupne to začala chápať. „Ja som aj chcela vidieť všetko krásne (lebo to je môj štandard), ale vtedy to jednoducho nešlo. Nedošlo mi, že je to popôrodná depresia, lebo som mala v hlave (asi z amerických filmov), že tá sa spája s odmietaním dieťatka a to som ja v žiadnom prípade nemala,“ priznala na instagrame a otvorene opísala, ako toto náročné obdobie prežívala.

„Mala som stavy úzkosti, únavy, pocit, že som totálne neschopná a nič sa mi nedarí, nedokázala som sa usmiať a plakala som viac, ako som bežne zvyknutá.“ Našťastie aj v týchto neľahkých časoch pri nej stáli jej blízki, ktorí boli pre ňu obrovskou oporou. „Ďakujem svojmu okoliu, mojej maminke a Romanovi, že som vďaka nim nemusela vyhľadať odbornú pomoc a zvládli sme to spolu,“ dodala Hágerová. Je vďačná, že aj keď si po prvom pôrode prešla ťažkým obdobím, viac sa to nezopakovalo. „Život píše tie najlepšie príbehy a ja som nesmierne šťastná, že mám dve úžasné deti a že po druhom pôrode sa žiadne podobné stavy nedostavili.“