Moderátor RTVS Viliam Hauzer bol v lietadle s pápežom Františkom: Ako to vyzeralo na palube?

Moderátor Správ bez kravaty a redaktor RTVS mal jedinečnú možnosť byť medzi novinármi z celého sveta na palube lietadla s pápežom Františkom. Na túto výnimočnú úlohu sa tešil od chvíle, keď sa dozvedel, že s hlavou katolíckej cirkvi poletí práve on. „Bol vysmiaty, neformálny a plný energie,“ hovorí Hauzer, ktorý na základe predošlých informácií o pápežovi a jeho verejných vystúpení takúto ľudskosť od Františka aj očakával. „Nešetril vtipmi, to by som nepredpokladal, že bude s novinármi vtipkovať a prekvapil ma tým, že jeho bezprostrednosť ide až tak ďaleko,“ spomína na nedávne chvíle novinár. Čo všetko sa dialo na palube lietadla, sa exkluzívne dozviete vo videu.