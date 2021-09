Nitrianske divadlo na nohách: Poplach pre koronavírus! Herci majú obavy

Zrušili všetky septembrové predstavenia! Víťaz poslednej série šou Tvoja tvár znie povedome Martin Klinčúch (19) sa mal koncom septembra postaviť na dosky, ktoré znamenajú svet.

Získal totiž hlavnú úlohu v predstavení Jozef a jeho zázračný farebný plášť v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Avšak premiéra muzikálu sa kvôli pozitívnym umelcom musela presunúť na október.

Nitrianske divadlo, žiaľ, aktuálne musí presúvať všetky septembrové predstavenia na október. Dôvodom sú pozitívni herci na koronavírus, a tak si ešte počkáme aj na dlhoočakávanú premiéru muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť.

„Ja som sa nenakazil. Žiaľ, nedalo sa tomu asi nejako predísť. Pracovalo sa tam s veľkým kolektívom. Podľa mňa skôr či neskôr sa naozaj znova opäť celé Slovensko, možno nie až v takej intenzite ako predtým, nakazí,“ povedal Novému Času Klinčúch a pokračoval: „Ideme do chrípkového obdobia, tak bude to asi znovu náročné. No dúfam, že sa divadlo nezavrie, ako to bolo pár mesiacov dozadu, pretože by som naozaj nerád prišiel o prácu.“

Celú situáciu vníma aj stálica tohto divadla Eva Pavlíková. „Myslím si, že toto bude teraz realita nielen u nás a treba sa k tomu postaviť so cťou, a my sme väčšina zaočkovaní. Dostali covid aj zaočkovaní, ale majú ľahký priebeh. Ja som s tými kolegami v kontakte a už na tretí deň sa v podstate cítia dobre, väčšina stratila čuch, chuť, mali bolesť tela, ale našťastie nikto nie je hospitalizovaný a nemá ťažký priebeh,“ doplnila herečka v Rádiu Slovensko.