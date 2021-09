Moderátorka Hotela Paradise zúfa, synček prišiel o zuby: Je to aj moja vina!

Martinu Gavriely (42) si môžu diváci pamätať vďaka moderovaniu reality šou Hotel Paradise, ktorá zviditeľnila sexice Zuzanu Plačkovú či Nelu Slovákovú.

Známa Češka má aktuálne hlavu v smútku a to preto, že nechtiac uškodila synčekovi Leemu. Chlapček, ktorý bude mať v novembri 3 roky, musel podstúpiť lekársky zákrok a boli mu odstránené niektoré zúbky. ,,Láska, nevadí, že nemáš zúbky! Ty budeš hviezda, dievčatá ťa budú chcieť aj bez zubov, či so zlatými, budeš rockstar,“ píše Martina na Instagrame ako odkaz synčekovi.

Čo sa vlastne stalo? ,,Príbeh začal v Emirátoch, keď mal 5 mesiacov. Bol len dojčený a vonku na slnku bolo 60 stupňov, tak som mu začala dávať vodu. Odmietal! Bola som z toho dosť nervózna, tak som mu začala riediť 100%-ný džús v domnení, že mu dávam to najlepšie, čo je, ešte keď fľaštička stála sto korún, že,“ vysvetľuje moderátorka na Instagrame.

Ako píše Blesk.cz, kyselina citrónová v džúsoch sa na detských zúbkoch prejavila neúprosne. Leemu sa začal horšiť chrup zo dňa na deň. Mama mu pritom nápoj riedila, na 250 ml vody dala 20 ml džúsu.

,,Začala som sledovať, že Leemu miznú zúbky. Každé ráno mal o kúsok menej! Nechápala som, veď sa hovorievalo, že to sa stáva zo štiav,“ krúti hlavou Gavriely. ,,Lee je teraz bez zubov a len kvôli tomu, že jeho matka verila, že je to naozaj 100%-ný džús a to najlepšie, čo mu môže na trhu vybrať,“ hnevá sa, pričom v príspevku na Instagrame označila známu značku, vyrábajúcu produkty pred deti.