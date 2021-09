Saša Gachulincová zatiaľ plastikám neprepadla: Kvôli mladistvému vzhľadu však sekla s jednou činnosťou

Modelka Saša Gachulincová je živel a to dokázala aj na párty televízie Markíza, na ktorú dorazila v skvelej nálade. Okrem toho však po dlhšom čase, kedy sme boli zatvorení doma, prevetrala aj svoj šatník a vyzerala božsky. Dlžná však neostala ani svojej otvorenosti a reč padla aj na plastiky. A tým sa sexi blondínka rozhodne nebráni, no nielen to!