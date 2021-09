Hviezda seriálu Oteckovia Fašiang čaká s priateľkou prírastok do rodinky: Prezradil pohlavie bábätka

Herec Marek Fašiang (36), budúci tatušo, si už o pár mesiacov bude môcť do náručia vziať svoje vytúžené bábätko.

Jeho priateľka Tereza Bizíková (22) pod srdcom nosí ich prvého potomka. Verejnosti sa rozhodli radostnú novinku oznámiť ešte v júli cez instagram, kde k zaľúbeným fotkám pridali aj termín pôrodu, a to december 2021. Je teda isté, že sa rodičmi stanú už o pár mesiacov a dostanú ten najkrajší darček pod stromček. Aj keď sa doteraz o pohlaví bábätka nevyjadrovali, herec najnovšie spravil výnimku. Bude to chlapček alebo dievčatko?!

Fašiang to, že k nim priletí bocian, prezradil ešte počas letnej dovolenky na Malorke. Fotografie malých papučiek a tehotenského bruška zahriali pri srdci každého, kto túto šťastnú novinku zbadal. Zaľúbenci tvoria pár už viac než tri roky, preto sa herec z tejto správy nesmierne tešil. „TATUŠO. Čo by som tak napísal. Budem tata, a to je najviac,“ napísal na sociálnej sieti. Minulý týždeň v piatok prišiel Fašiang aj s kolegom zo seriálu Oteckovia Filipom Tůmom podporiť golfový turnaj Nadácie Miroslava Šatana.

Pri rozhovore pred divákmi ho moderátor večera Juraj Bača podpichol. „Inak, Marek, ja viem, že vy tiež čakáte prírastok. Chlapec či dievča? Či sa ešte nevie?“ spýtal sa Juraj, na čo zaskočený Fašiang reagoval: „Takto prvýkrát verejne?“ V tom si Bača uvedomil, že túto správu ešte takmer nikto netuší, avšak Marek všetkých prítomných šokoval, keď bez okolkov na jeho otázku predsa len odpovedal. „Keďže sme tu v takej dobrej spoločnosti... Tak dievčatko to bude,“ priznal nastávajúci otecko.

Mladá mamička

Tereza bola podľa vlastných slov na materstvo pripravená. „Stretávala som sa s vetami typu: ‚Ty máš ešte čas‘, ‚Si mladá‘, ‚Nemáš sa kam ponáhľať‘, ‚Ešte si užívaj‘ a bla bla bla. Áno, všetko mohlo byť inak, mohla som počkať, ale načo som mala čakať? Poviem vám, že vhodnejšia chvíľa ani nemohla prísť,“ opísala svoje pocity na instagrame a doplnila, že sa už obaja nevedia dočkať. „Maminka s ockom sa na teba tešia a budeme robiť, čo je v našich silách, a vychovávať ťa tak, ako vieme. Ocko trošku popracuje na trpezlivosti, sľubujem.“