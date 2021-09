Herec Juraj Loj nakrúca u našich susedov seriál: Musel som chodiť na hodiny češtiny

Slovenský herec Juraj Loj (37) už od apríla pracuje na seriálovom projekte v Česku.

Po filme Šarlatán, ktorý sa tiež nakrúcal u našich susedov, dostal miesto v kriminálnom seriáli Případy 1. oddělení. Keďže v ňom rozpráva výhradne po česky, ešte pred nakrúcaním sa rozhodol zabezpečiť si učiteľa češtiny, ktorý mu s jazykom pomohol.

Loj mal medzi nakrúcaním seriálu v Prahe krátku pauzu, ktorú využil najmä na čas s najbližšími. „Točíme tam seriál 1. oddělení, takže to je dlhodobá záležitosť. Viac-menej som v Prahe, takže teraz som rád, že mi to tak vyšlo, že štyri dni môžem byť doma, venovať sa deťom, rodine. V utorok idem zase do Prahy, som taký rozbehaný,“ povedal v Rádiu Jemné.

V seriáli rozpráva po česky, a aj keď sa z jeho češtiny niekedy kolegovia smejú, Juraj sa v nej poctivo zdokonaľuje. „Ja som mal predtým učiteľa češtiny cez Skype, dva mesiace predtým som sa venoval češtine, čítam v češtine, pozeral som filmy v češtine. Ja keď vstúpim na českú pôdu, tak sa snažím hovoriť len po česky, aj so Slovákmi,“ doplnil herec.