Fitneska Czoborová v obrovskom strachu! Milovaný otec bol dva dni v umelom spánku: Čo sa mu stalo?

Fitneska Zora Czoborová (54) v posledných týždňoch zažila to, čo nechce zažiť nikto z nás. Strach o milovaného otca Hermana (88), ktorého zdravotné problémy boli také vážne, že si vyžiadali hospitalizáciu.

Cesta k uzdraveniu bola naozaj veľmi náročná, pretože jej otec bol dokonca dva dni v umelom spánku a na záchranu potreboval osem transfúzií krvi. Aj napriek tomu, že je už doma, niektoré následky zdravotných problémov pretrvávajú. Preto sa rozhodla o neho postarať, aby mohol čo najskôr opäť plnohodnotne fungovať.

Czoborová trávi so svojimi rodičmi množstvo voľného času, najmä na ich chalupe. Majú spolu skvelý vzťah a Zora sa z času na čas pochváli spoločnými fotkami a zážitkami svojim fanúšikom na instagrame. Tí si však všimli, že v poslednom čase prestala pridávať fotky a videá so svojím otcom. Čoraz častejšie sa jej začali vypytovať, kde je jej otec a či je v poriadku. Zora sa ich po dlhých týždňoch rozhodla uviesť do obrazu.

„Nechcela som o tom hovoriť skôr, kým mal ocko vážne zdravotné problémy. Včera som si ho po piatich týždňoch zobrala z nemocnice, už je tu medzi nami,“ povedala Czoborová vo videu. Pán Herman strávil päť náročných týždňov v nemocnici v Malackách. Toto obdobie bolo pre Zoru veľmi ťažké, pretože jej otec si prešiel náročnou cestou k uzdraveniu. A ako sa vraví, naozaj utiekol hrobárovi z lopaty.

„Má za sebou dve operácie... A ako si povedal, dedo, čo? Že už si bol dvakrát kde?“ spýtala sa otca, ktorý svojou odpoveďou mnohých zaskočil: „Na druhom svete,“ priznal pán Herman, ktorý sa len o vlások vyhol tomu najhoršiemu. Zora sa tak rozhodla, že svojmu otcovi pomôže, ako bude môcť, aby sa mohol čo najskôr vrátiť k svojim obľúbeným činnostiam.

„Dedo je bojovník, takže je u mňa doma, teraz nás čaká pravidelná strava, cvičenie, za chvíľku bude aj chodiť a o dva týždne bude chalupa,“ dodala. K celej situácii sa dokonca vyjadril aj samotný otec. „Uvidíme, či to bude za dva týždne, ale bojujem a ďakujem vám všetkým za vašu starostlivosť o mňa,“ doplnil Zoru na záver. Iveta Malachovská po výmene kĺbu: V rukách fyzioterapeutov

Nedokáže chodiť

Aj napriek skvelej starostlivosti lekárov si dlhý pobyt v nemocnici vybral svoju daň. „Tatinko má po piatich týždňoch krvavé preležaniny na pätách a popraskané chodidlá až do mäsa, tak potreboval odborné hygienické ošetrenie. Lenočka je úžasná, prišla k nám domov, lebo dedo ešte nevie chodiť,“ napísala Czoborová, ktorá je v týchto chvíľach vďačná za každú pomoc a podporu.