Nela Pocisková otvorene priznáva: Prečo som sa rozhodla dať stopku divadlu

Rodina je pre ňu priorita! Nelu Pociskovú (30) poznajú všetci ako umelkyňu, ktorá zahviezdila v mnohých divadelných predstaveniach. Muzikál je pre ňu srdcovka.

Už nejakú dobu má však so spevom a tancom na doskách, ktoré znamenajú svet, pauzu. Hlavným dôvodom sú jej milované deti Hektor (5) a Lianka (3), pri ktorých chce byť čo najviac, a večerná práca v divadle musela ísť bokom.

Pociskovú preslávil jej skvelý hlas a tanečné umenie, ktoré pravidelne predvádzala v mnohých muzikáloch. Neskôr zahviezdila v markizáckom seriáli Búrlivé víno. Keď však prišli na svet jej rozkošné deti, Nela si upratala priority a, samozrejme, rodina bola a je na prvom mieste.

A hoci sa pomaly, ale isto vrátila do pracovného kolotoča, divadlo zostalo v ústraní. Momentálne nakrúca jojkársky seriál Nemocnica, no tam sa to zatiaľ končí. „Momentálne nehrám, nakoľko mám ešte malé detičky a chcela som uspávať večer ja,“ priznala na sociálnej sieti Nela, keď sa jej jeden z fanúšikov opýtal, či má nejaký flek na divadelných doskách.

Vyzerá to však tak, že predstavenia jej chýbajú a už teraz premýšľa nad návratom. „Ale keby prišla príležitosť, ktorá by sa mi páčila, myslím, že už by som sa chcela vrátiť,“ potešila svojich priaznivcov sympatická umelkyňa.