Obeť kyberšikany! Kalisová pod paľbou hnusných komentárov: Čo na to moderátorka?

Záplava hejtu. Moderátorka Miriam Kalisová (36) pôsobí na markizáckych obrazovkách už nejaký ten čas.

Mnohí ju však poznajú aj zo sociálnych sietí, kde je veľmi aktívna. Svojimi príspevkami často hovorí, aby ženy boli také, aké chcú byť. No tento jej štýl viacerým, ako sa zdá, nevyhovuje, a tak si doslova vylievajú zlosť na účet moderátorky.

Kalisová si na svojom instagramovom účte buduje rozsiahlu komunitu sledovateľov. A práve tam sa snaží prihovárať najmä ženám s tým, aby sa nebáli ísť si za svojimi cieľmi a najmä bez predsudkov. Často moderátorka prinesie vlastný príbeh, ale aj rôzne citácie, ktorými chce pomôcť. No nie u všetkých sa stretla s pochopením, a tak sa aj ona stala obeťou nepríjemných hejtov.

„Tá škaredá, nosatá Kalisová je už totálne mimo. Ani sa nečudujem, chlapov vystriedala ako dni v roku a takú vyšinutú už nikto nechce. Ešteže Šmahel dostal rozum a má peknú, inteligentnú žienku a nie túto ujetú, vyšinutú kreatúru,“ napísal jeden z hejterov pod video, kde komik Fero Joke parodoval markizáčku, avšak nie so zlým úmyslom.

A práve na sociálnych sieťach sa často ľudia cítia, že sa môžu skryť za anonymitu, no človek so slabšou psychikou môže mať z toho vážne následky. Kalisová si našťastie ťažkú hlavu nerobí. „Hejterstvo na internete vždy bolo a aj bude. Je to akýsi spôsob úľavy a falošný pocit hodnoty veľmi zranených ľudí. Iba ten, čo sa cíti nízko, má potrebu ostatných ponižovať. Ten, kto sa cíti dostatočný, podá pomocnú ruku a nebude sa snažiť nikoho zhadzovať,“ povedala moderátorka s tým, že hejterské vyjadrovanie je pre ňu iba prehliadkou boľavých duší.

