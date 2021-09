Desmod skolila viróza! Kuly s kapelou museli riešiť nepríjemný problém

Ako v najhoršom sne! Tak sa cíti spevák Mário Kuly Kollár (50), ktorý musel so svojou kapelou zrušiť víkendový koncert v obci Cífer. Umelca totiž skolila choroba a nielen jeho.

Zdravotné problémy trápia viacerých členov zoskupenia. Čo sa s chalanmi deje?! Kuly musí zostať v posteli a na koncertovanie v najbližšej dobe môže zabudnúť. V nedeľu mal so svojou kapelou Desmod vystúpiť v obci Cífer, no celá akcia musela byť zrušená. Muzikant sa cíti pod psa a lazaret je v celej jeho skupine.

„Mám kašeľ, hrdlo ma bolí, mám žalúdočné problémy. Viem, že je toho veľa v Nitrianskom okrese, vôbec nevieme, kde sme to chytili. Má to aj manažér, aj český manažér, gitarista, osvetľovač a dokonca aj môj syn,“ vysvetlil Novému Času Kuly s tým, že všetci podstúpili testy na koronavírus a výsledky boli negatívne. Frontman Desmodu neprestáva veriť, že sa čoskoro postaví na pódium a opäť poteší svojich fanúšikov. „Chalani by už chceli hrať, ale ja to hlasovo vôbec nedávam,“ uzavrel Kuly.