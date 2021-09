Herci sa ostro pustili do Matovičovej očkovacej lotérie: Obludný omyl!

Servítku si pred ústa nedávajú! Očkovacia lotéria beží na televíznych obrazovkách už niekoľko týždňov, avšak zo začiatku bola poznačená veľkým chaosom.

Za jej vznikom stálo presvedčenie, že viac ľudí sa bude chcieť očkovať, no realita je vskutku iná. Vyhranený názor na Matovičov projekt majú herci Peter Kočiš (55) a Martin Mňahončák (43)!

Očkovacia lotéria z dielne ministra financií Igora Matoviča vyvolala u ľudí rôzne emócie a názory. Vznikla s cieľom motivovať ľudí dať sa zaočkovať a dala im možnosť získať za to balík peňazí. No čísla zaočkovaných až tak rapídne nestúpajú, a tak sa natíska otázka, či to bol správny krok.

„Ja si myslím, že je to jeden, nechcem to nazvať škaredšie, ale jeden hlboký omyl. Ja som zaočkovaný, ale principiálne som sa neprihlásil, pretože ja som sa dal zaočkovať preto, aby som chránil seba a ľudí okolo seba, pretože dôverujem ľuďom-kapacitám, ktorí hovoria, že je to v poriadku. Celé mi to pripadá obludné, pretože si myslím, že tie peniaze, ktoré sú použité na očkovaciu lotériu, sa mohli využiť cielene,“ otvorene skritizoval lotériu v rozhovore pre Nový Čas herec Peter Kočiš.

No nebol jediný s týmto názorom. „Tie peniaze na očkovaciu lotériu sa dali použiť úplne inak. Ak chceme motivovať ľudí, čo nakoniec zmenili na nie motivovanie nezaočkovaných, ale na odmeňovanie očkovaných, je to podľa mňa krok vedľa,“ uviedol kriticky Martin Mňahončák.