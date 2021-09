Posledný rozhovor s Plačkovou niekoľko dní pred zatknutím: Milujem zarábať veľké peniaze!

Zuzana Strausz-Plačková (30) sa stala fenoménom tejto doby.

Jej fanúšikovská základňa sa ráta v počte viac ako 770-tisíc ľudí, ktorých stále pribúda. Niekdajšia hviezda reality show Hotel Paradise prešla dlhú cestu a dnes jej patrí prvé miesto v rebríčku influencerov, ktorých nasledujú masy. Jej zárobky sa rátajú v státisícoch eur a Zuzana neskromne priznáva, že za jeden rok stihla zarobiť viac ako milión eur!

Na oslnivý život instagramovej kráľovnej však teraz vrhá tieň fakt, že ju v pondelok zadržala NAKA a je obvinená z drogovej trestnej činnosti a členstva v zločineckej skupine. Prečítajte si rozhovor, ktorý poskytla krátko pred osudným dňom pre Nový Čas Nedeľa.

Kopa peňazí, luxusné dovolenky, drahé autá a šperky, značkové oblečenie, plastiky či štedré dary, týmto ohurujete svojich fanúšikov na sociálnych sieťach. Baví vás ukazovať život v iných, ako bežných farbách?

Je to štýl mojej prezentácie, proste čím viac sa ukazujem, tým viac zarábam. Ľudí nebaví pozerať sa na bežné životy. Keby som sa neprezentovala luxusom, nemala by som toľko followerov, a tým pádom by môj profil a život nebol ničím výnimočný. Bol by taký bežný ako u ostatných ľudí.

Na sociálnych sieťach vás sledujú státisíce ľudí. Verili ste, že sa niekedy stanete najsledovanejšou osobou na Slovensku, ktorá si aj vďaka priazni fanúšikov zarobí rozprávkové bohatstvo?

Verila som, že raz dosiahnem veľké veci, no nevedela som, v akom segmente to bude. Proste už odmala som bola dieťa, ktoré vyčnieva z radu.

Aké bolo vaše detstvo na Kysuciach? Čím ste chceli byť ako dieťa?

Ako dieťa som chcela byť tanečnica, no neskôr som chcela byť herečka a speváčka. Stále som inklinovala k šoubiznisu. Myslím si, že keby ma niekto sledoval celý môj život, vôbec by nebol prekvapený z toho, čo je zo mňa dnes. Vždy som si šla za tým, čo som chcela.

Z domu ste odišli veľmi mladá. Nebáli ste sa pustiť maminej sukne a odísť do sveta?

Ja som vždy milovala cestovanie a prázdniny u babky, tety, hocikoho. Čiže pri prvej možnosti odísť z domu som sadla na vlak a šla som si plniť sny. Mama vedela, že ja nie som ten typ domaseda a že ma neudrží v malom meste, keď som chcela dosiahnuť veľké veci.