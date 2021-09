Vtipní Japonci predvedú niečo, čo ste ešte nevideli. So svojimi telami vedia vytvoriť rôzne zvuky. Celá Incheba sa váľala od smiechu. Porotcovi Jakubovi Prachařovi to nedalo a rozhodol sa vyskúšať to tiež. Ako sa mu darilo vytvoriť zvuk otvárania starej šótskej whiskey? Uvidíte už v sobotu v šou Česko Slovensko Má Talent na JOJ-ke.