Ibrahim Maiga s deťmi: Rodina je bohatstvo

Ibrahim Maiga (58) sa po rokoch na Slovensku vrátil späť do rodného afrického Mali.

Maigovi tam robia najväčšiu radosť jeho manželka Ina (25), syn Oumar a dcéra Fathima, z ktorých sa veľmi teší. „Skutočné bohatstvo nie je majetok, ale zdravie, šťastie, láska, rodina, česť, dôstojnosť a mier,“ napísal k fotografii so svojimi deťmi. Kvôli pandémii koronavírusu svoju rodinu nevidel viac ako rok, pretože koronavírus skomplikoval aj leteckú dopravu a tak s nimi komunikoval len cez internet. Až vo februári tohto roka sa mu do svojej domoviny nakoniec podarilo dostať a on si tak mohol svojich najbližších opäť vyobjímať.