Nad osudom Braňa Deáka v markizáckych Oteckoch visí otáznik: Čo bude s jeho seriálovou rodinou?!

Zamiešajú scenáristi poriadne karty?! Herec Braňo Deák (38) už nejaký ten piatok hviezdi na obrazovkách Markízy v obľúbenom seriáli Oteckovia.

Jeho postava sexi právnika Alexa, ktorý je poriadny sukničkár, je obľúbená najmä u ženského publika. Umelec je stálicou projektu, no podľa nedávnych šokujúcich informácií Nového Času sa pod ním trasie stolička. A je možné, že sa zo seriálu úplne vytratí. Otázne je, čo urobia tvorcovia nielen s jeho osudom, ale aj so seriálovým životom jeho milého syna Maxa a dcérky Roxy!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Deák je v seriáli Oteckovia od úplného začiatku. V projekte mu sekundujú Marek Fašiang, Filip Tůma a Vlado Kobielsky. K štyrom seriálovým oteckom sa pridal aj Ján Koleník. Nedávno však prišiel šok, keď herec dostal od tvorcov červenú a nateraz skončil aj s celou svojou seriálovou rodinkou. Ako sa však zdá, toto nemusí byť jediná veľká zmena, ktorá by mohla v blízkej dobe prísť.

„Braňo je už nejaký piatok horúcou témou. Rieši sa jeho pokračovanie v seriáli. Dokonca som počul, že by mal skončiť,“ povedal pred pár dňami Novému Času dobre informovaný zdroj z televízie. Ak by sa tak skutočne stalo a scenáristi by Deáka vyškrtli z hry rovnako ako Koleníka, museli by upratať aj jeho blízkych. To sú momentálne synček Max a dcérka Roxy. Okolo seriálového Alexa sa vždy točilo viacero žien, resp. sa on točil okolo nich. Nedávno sa vrátil k Jane Kovalčíkovej alias Eme, s ktorou „paktoval“ ešte v úvode seriálu.