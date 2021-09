Priznanie Jána Koleníka: Prekáža mi nálepka sexsymbol

Ján Koleník (41) patrí rozhodne medzi najúspešnejších slovenských hercov.

Svoj talent ukazuje nielen na doskách, ktoré znamenajú svet, ale aj v rôznych filmových či seriálových projektoch. Pre mnohé ženy sa za tie roky sympatický umelec stal akýmsi sexsymbolom, no jemu samému sa s touto nálepkou nežije dobre.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Koleník je pre mnohé obdivovateľky sexsymbolom, no jemu to príjemné nie je.Ľudia vám potrebujú dať nálepku, ktorá je veľmi rýchlo identifikovateľná, a vy sa snažíte isté roky s ňou hrať túto hru, lenže potom vám to začne prekážať, pretože už by ste chceli byť považovaný za umelca, ktorý sa snaží povedať nejakú hlbšiu myšlienku,“ prezradil Koleník v podcaste s Emmou Smetanou.